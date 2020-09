Um cartaz da Juventude Social-Democrata colocado junto à entrada principal da Festa do Avante, no Seixal, onde se podia ler "Assim só a covid levará avante", desapareceu poucas horas depois de ter sido colocado. JSD vai apresentar queixa.O cartaz chamou alguma atenção nas redes sociais e pelas 16h desta tarde tinha já desaparecido. Foi colocado pelas 9h, segundo o líder da JSD, Alexandre Poço, disse à SÁBADO."É inconcebível para nós que um cartaz de um partido seja retirado quando estava a manifestar apenas a nossa discordância política numa democracia", diz o jovem social-democrata, recentemente eleito. "Iremos apresentar queixas às autoridades, porque isto é inadmissível."Já esta quinta-feira, ao final do dia, a JSD tinha colocado a estrutura no local onde tinha pensado colocar o cartaz. Durante a noite essa mesma estrutura desapareceu, sendo necessário colocar uma nova, além do cartaz. "Pusemos lá uma estrutura ontem e desapareceu. Hoje metemos a estrutura e o cartaz e agora desapareceram os dois", explica o líder da JSD.Já esta manhã, a equipa da JSD colocou o outdoor (estrutura e cartaz) e chegou a posar frente a ele, enviando uma mensagem para o Partido Comunista, manifestando a sua indignação com a realização da Festa do Avante, que começa esta sexta-feira e vai durar até domingo. A Direção-Geral de Saúde permitiu aos comunistas ter 16.500 pessoas em simultâneo no recinto, limitando o número de pessoas que poderão estar em cada secção da festa. A realização da mesma tem sido alvo de várias críticas de quem acredita que não se devia fazer o festival por motivos sanitários, enquanto outros acusam o Governo e a DGS de cederem aos interesses do PCP.Já o Partido Comunista diz ter sido alvo de medidas mais pesadas do que as restantes iniciativas públicas e muitos saúdam a realização da festa, afirmando que a mesma pode marcar o início de um retorno à normalidade.Quanto ao seu cartaz, Alexandre Poço diz apenas que tem a lamentar o que sucedeu e "que haja pessoas na nossa sociedade que convivam tão mal com a democracia e a livre expressão", como diz que este incidente demonstrou.O líder da JSD lembra ainda que a empresa que colocou os outdoors saiu prejudicada já que a juventude partidária apenas alugou as estruturas, tendo pagado o cartaz e o aluguer das mesmas. Logo, a empresa que montou, por duas vezes, as estruturas, perdeu dois daqueles objetos em menos de 24 horas. "É lamentável e também é por isso que vamos apresentar queixa", explica Poço que não soube precisar à SÁBADO a dimensão da despesa feita neste outdoor.