Para o Presidente português, a sua visita de Estado de ao líder angolano João Lourenço a Portugal inicia um "novo e promissor ciclo" nas relações bilaterais.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quinta-feira o seu homólogo angolano, João Lourenço, e considerou hoje que a sua visita de Estado a Portugal inicia um "novo e promissor ciclo" nas relações bilaterais.



"A visita de vossa excelência, senhor Presidente João Lourenço, a Portugal encerra um intervalo longo demais nas visitas recíprocas dos dois chefes de Estado e, ao mesmo tempo, inicia um novo e promissor ciclo", afirmou o chefe de Estado português.



Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, em Lisboa, no final de um encontro com João Lourenço e a sua mulher, Ana Dias Lourenço, durante o qual condecorou o Presidente de Angola com o Grande-Colar Ordem do Infante D. Henrique.



No seu entender, "este novo ciclo tem três dimensões", a presidência de João Lourenço, as relações entre os dois povos e os dois Estados, destinados "cada vez mais destinados a agir com fecunda cumplicidade", uma "ultrapassadas recriminações, suspeições, incompreensões, umas muito antigas, outras mais recentes vez".



Agora, há que "fazer menos por ideologias, preconceitos, lastros do passado, e mais, muito mais, por um sensato realismo de sonharem com melhor futuro", defendeu o Presidente português.



Em relação à presidência de João Lourenço, Marcelo Rebelo de Sousa disse que é marcada por "desejo de mudança, renovação geracional, revisão de métodos, equilíbrio financeiro, diversificação e crescimento económico, afirmação do Estado de direito, combate à corrupção, projeção de futuro como potência regional no mundo".