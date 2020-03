"Eu proponho que a prórpira deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem." O Livre, o Bloco de Esquerda e várias associações decretaram que estas declarações eram racistas e que era comentário carecia de uma condenação formal. A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) apresentou mesmo uma queixa formal e a SÁBADO apurou que o Minsitério Público está a investigar as declarações proferidas pelo deputado André Ventura que tiveram como alvo a deputada (agora independente) Joacine Katar Moreira.O comentário surgiu com Ventura a reagir a uma notícia sobre a proposta do Livre para que o património das ex-colónias em museus seja devolvido às comunidades de origem. "Eu proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem. Seria mais tranquilo para todos... inclusivamente para o seu partido! Mas sobretudo para Portugal!", escreveu Ventura no seu Facebook.O então partido da deputado condenou os "contínuos ataques de caráter e referências de índole racista por parte de deputados e dirigentes partidários da direita"."As divergências políticas não podem dar lugar nunca a manifestações discriminatórias, ainda mais por representantes eleitos para a Assembleia da República e por responsáveis políticos e partidários, num Estado de direito democrático assente no pluralismo de expressão, no respeito e garantia de liberdades fundamentais", assinala a direção do partido.A investigação às declarações de Ventura está a cabo do DIAP Lisboa.Com Carlos Rodrigues Lima