A Assembleia do Livre adiou para as 20h00 da próxima quinta-feira a reunião extraordinária que vai decidir sobre a retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira . Segundo o Expresso , a decisão de adiar a reunião prevista para esta segunda-feira surgiu depois de alguns elementos deste órgão terem defendido que a convocatória não cumpria o prazo estabelecido no Código de Procedimento Administrativo que prevê uma antecedência mínima de 48 horas, com exceção do fim de semana.