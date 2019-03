Três ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), localizadas em Porto, Vila Nova de Gaia e Coimbra, estiveram esta segunda-feira paradas por avaria e sem qualquer veículo de substituição. De acordo com o Jornal de Notícias desta terça-feira, as avarias de meios de emergência têm sido frequentes e o INEM espera a renovação de frota com 22 novas viaturas que deverão chegar já em abril.

Dois destes casos foram registados esta segunda-feira no distrito do Porto, onde a ambulância de emergência médica (AEM) Porto 5 e a AEM Gaia 5 estiveram sem qualquer atividade durante o dia devido a avaria e sem possibilidade de qualquer veículo as poder substituir. O jornal indica ainda que uma outra ambulância, em Coimbra, também esteve avariada sem alternativa.