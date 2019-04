A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público deliberou que 18 funcionários do INEM vão ter que devolver os salários por terem sido indevidamente pagos. O caso foi detetado no início do ano quando a direção de recursos humanos do Instituto Nacional de Emergência Médica solicitou um parecer à DGAEP devido a pedidos de consolidação de carreira.

Segundo o Público, em causa estão remunerações pagas entre 2013 e 2018, devido a um erro na posição remuneratória. No âmbito da mobilidade intercarreiras, para lugares de técnicos superiores: os trabalhadores estavam a receber 1201,48 euros em vez de 995,21. Há quem tenha que devolver 5700 euros, outros 17.301 euros e uma psicóloga, de acordo com o mesmo jornal, terá concluído que o valor a devolver ultrapassa os 40 mil euros.