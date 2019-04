Um ano após o início do processo formativo, que a legislação obriga a que seja de seis meses, há mais de 90 técnicos de emergência pré-hospitalar do Instituto Nacional de Emergência Médica que continuam sem poder atuar em cenários reais por faltas das chamadas "ambulâncias-escolas". Segundo o Jornal de Notícias, estes profissionais foram colocados a atender telefones nos centros de orientação de doentes urgentes (CODU) em vez de estarem a dar apoio pré-hospitalar.

A falta destas ambulâncias leva a que estes técnicos não possam operar os vários tipos de ambulâncias e unidades, como as de emergência médica, suporte imediato de vida ou até intervenções psicológicas. Também não podem concluir o curso de 910 horas, no final do qual verão as suas competências reconhecidas.