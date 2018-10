O director do DCIAP não revela o seu futuro. Para já, diz apenas que é da sua "concordância" a "solução legislativa" de "dois mandatos de três anos para o director do DCIAP, não renováveis" .

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quarta-feira que se a procuradora-geral da República, Lucília Gago, entende que o trabalho do director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) "tem corrido bem", então "não há razão para deixar de exercer a função". Contudo, em declarações ao jornal Observador, o director do DCIAP, Amadeu Guerra, não revela o seu futuro. Para já, diz apenas que é da sua "concordância" a "solução legislativa" de "dois mandatos de três anos para o director do DCIAP, não renováveis" .



"O anterior projecto de Estatuto do Ministério Público previa dois mandatos de três anos para o director do DCIAP, não renováveis, solução legislativa que tem a minha concordância. O meu futuro será, oportunamente, analisado com a senhora procuradora-geral da República, dr.ª Lucília Gago", disse Amadeu Guerra.



O mandato de Guerra vai terminar em Março de 2019, tendo iniciado funções em 2013, sucedendo a Cândida Almeida. Em relação ao seu desempenho à frente do DCIAP, diz que está "tranquilo". "O trabalho dos últimos seis anos foi muito extenuante, com investigações muito complexas e com elevada exposição pública, situação que exige uma dedicação constante, muitas vezes com prejuízo pessoal e familiar para todos os magistrados do DCIAP. Procurámos responder às expectativas e à pressão do cumprimento dos prazos que, no dia a dia, nos foi colocada", concretizou.



Além disso, Amadeu Guerra frisou a "franca cooperação" com a ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal - e revela que "não estaria disponível para continuar neste cargo se não me tivessem sido dadas as condições de trabalho possíveis e ao alcance do meu superior hierárquico". "As relações entre mim e a procuradora-geral cessante foram, sempre, excelentes e de franca cooperação. A troca de pontos de vista era constante e havia, entre nós, um grande consenso e sintonia em relação aos temas da investigação criminal", descreveu.



Recorde-se que esta quarta-feira, no final de uma visita ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que "se a PGR disse claramente que entendia que [Amadeu Guerra] devia continuar a obra que tinha em curso, é porque era para continuar", garantindo que "testemunhou a sua confiança ao director do DCIAP".