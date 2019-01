Albano Morais Pinto foi presidente da antiga Comissão Disciplinar da Liga, quando esta era presidida por Valentim Loureiro - pela terceira vez.

Albano Morais Pinto é o novo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). A sua nomeação foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) num comunicado enviado às redações seguido de uma nota biográfica. Porém, os dados não incluíam a passagem de Morais Pinto pela Liga de Clubes, na lista de Valentim Loureiro.



Em 2002, Albano Morais Pinto foi vogal da Comissão Disciplinar da Liga de Clubes, segundo a lista apresentada por Valentim Loureiro. Dois anos depois, Loureiro seria detido no âmbito do caso Apito Dourado e em 2008, veio a ser condenado a uma pena suspensa de três anos e dois meses de cadeia por abuso de poder e prevaricação. O major Valentim Loureiro presidiu à Liga três vezes: em 2002, 1998 e 1992.



Agora, Albano Morais Pinto saiu do Supremo Tribunal de Justiça (tinha sido empossado por Joana Marques Vidal) e irá tomar posse como diretor do DCIAP. Antes das suas novas funções, era ainda auditor jurídico nos Ministérios da Administração Interna e da Defesa Nacional.



Morais Pinto demitiu-se da PJ em 2004

De acordo com a nota de imprensa divulgada pela PGR, Albano Morais Pinto nasceu em 1955, em Coimbra. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e ingressou no Ministério Público em 1982.



Tornou-se Procurador da República em 2000, sendo colocado no círculo judicial das Caldas da Rainha. De seguida, desempenhou funções no círculo judicial de Leiria onde desempenhou funções de coordenador durante quase uma década.



Em 2014, foi promovido a Procurador-Geral Adjunto. Entre Setembro de 2002 e Agosto de 2004 exerceu o cargo de Diretor Nacional Adjunto (da Direção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira) da Polícia Judiciária. Morais Pinto substituiu Maria José Morgado na PJ, após esta ter apresentado a sua demissão através de um fax manuscrito enviado a partir do Posto de Turismo da Ericeira em que se lia: "Apresento a minha demissão do cargo de DNA na PJ, a partir desta data". O fax dirigia-se a Adelino Salvado, então diretor da PJ, que respondeu: "Dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço que vinha sendo exercida pela Dra. Maria José Morgado."



Segundo o Correio da Manhã, Albano Pinto demitiu-se em 2004 da PJ. Salvado reformou-se em 2006. Maria José Morgado jubilou-se em 2018.