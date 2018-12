O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, considera que a saída de Amadeu Guerra do cargo de director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) pode vir a representar "um retrocesso na investigação criminal ao mais alto nível". Em declarações à SÁBADO, o magistrado elogiou o trabalho de Amadeu Guerra à frente do departamento que abandonou, oficialmente, esta terça-feira, ao ser eleito procurador distrital de Lisboa. O mandato no DCIAP terminava em Março do próximo ano.

"A eleição de [Amadeu Guerra para a PGR distrital de Lisboa] representa uma saída antes de tempo do DCIAP o que, consequentemente, causa problemas à investigação criminal nesta fase", defendeu Ventinhas, para quem a obrigatória mudança à frente do DCIAP levanta inclusivamente dúvidas "sobre qual será o futuro da investigação criminal no âmbito da criminalidade económico-financeira". Amadeu Guerra tomou posse como director do DCIAP em Março de 2013 e, nos últimos anos, o departamento investigou casos como a "Operação Marquês", "Vistos Gold", o desaparecimento das armas em Tancos, Operação Aquiles, Operação Fizz, casos de terrorismo, processo da EDP, processo Monte Branco e caso BES, entre outros.