€596.550) não pode ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas. "

O polémico obelisco que a Câmara Municipal de Oeiras (CMO) encomendou por 600 mil euros (mais exatamenteO contrato foi objeto de decisão no passado dia 27 de julho: "Não sujeito a visto", face ao novo limiar decorrente da alteração do artigo 48.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, que estabelece os 750 mil euros como valor acima do qual haverá obrigação de sujeição a fiscalização prévia", segundo esclareceu àfonte oficial do tribunal.A referida lei foi alterada com o Orçamento Suplementar de 2020, aprovado em junho . O limite passou de 350 mil euros para 750 mil euros. Ou seja, tudo o que esteja abaixo de 750 mil euros não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. O pedido de aumento deste teto terá saído do próprio Tribunal de Contas, cujo presidente, Vítor Caldeira, revelou em junho em entrevista ao Exzpreso que era necessária uma atualização e que o tribunal deveria focar-se nos grandes investimentos.No caso do obelisco de Oeiras, o Tribunal de Contas iria verificar a legalidade do contrato e o cabimento orçamental. "Sem o visto do Tribunal não pode haver a lugar a pagamentos", refere a entidade à. Não havendo sequer fiscalização prévia, está aberta a porta para esta nova mega escultura no Parque dos Poetas.O obelisco vai ter uma altura de 17,59 metros, o equivalente a um prédio de seis andares. Será em granito vermelho com arestas de metal. No topo, a pirâmide estará forrada a metal dourado de onde sai um raio laser verde que se projeta no céu. Objetivo: "Homenagear todos os mecenas do Parque dos Poetas e a referência a todos os poetas e escultores: é um memorial", diz a Câmara Municipal de Oeiras (CMO) à. Preço: €596.550.A adjudicação por ajuste direto foi a 18 de março e o contrato assinado a 8 de maio, entre o vice-presidente, Francisco Rocha Gonçalves, e o escultor Júlio Quaresma. O contrato está desde 15 de junho no Tribunal de Contas para fiscalização prévia. "O Tribunal verifica a legalidade do contrato e o cabimento orçamental. Sem o visto do Tribunal não pode haver lugar a pagamentos", diz fonte oficial. A CMO já adjudicou, por ajuste direto, a Júlio Quaresma €1.130.370 em obras de arte, fazendo deste o escultor que mais lucrou – de longe – com contratos públicos. Vhils (€558.355), Joana Vasconcelos (€474.837), Pedro Cabrita Reis (€250 mil) e Bordallo II (€192.981) nem se aproximam.Francisco Rocha Gonçalves e Júlio Quaresma nasceram em Angola e têm trabalhos recentes no país ( no CV, o vereador refere ser professor no Huambo ), mas Rocha Gonçalves diz ànão ter qualquer "ligação familiar, social ou profissional" com o escultor.A primeira adjudicação da autarquia foi uma peça de homenagem à poetisa angolana Alda Lara (€103.320, novembro de 2018). Seguiram-se duas peças para a Cidade do Futebol: €246 mil (junho de 2019) e €184.500 (outubro de 2019).Segundo o Portal BASE, os contratos foram por ajuste direto, mas a CMO diz que houve um "concurso entre cinco escultores convidados". Quem foram e porque é que o BASE fala em ajuste direto? Não obtivemos resposta. Júlio Quaresma diz àque "isto [o convite para fazer o obelisco] vem na sequência de uns concursos [anteriores], que ganhei. Recordo-me de dois concorrentes, o João Duarte e o José Aurélio, professores de Escultura na Faculdade de Belas-Artes".