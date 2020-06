Onde acaba o rio e começa o mar. Do alto da Praia da Torre, uma das mais frequentadas do concelho, Isaltino Morais aponta para o farol do Bugio e recorda os primeiros anos como autarca de Oeiras. A apenas algumas centenas de metros do areal, conta, "havia uma pequena ilha, que já não existe, frequentada por quem tinha lanchas". "Na altura, tive de comprar um barco financiado pela Europa para todos os dias irmos lá limpar três contentores lixo", diz o autarca, que este ano implementou um sistema de semáforos à entrada do areal para garantir o distanciamento social imposto pela autoridades de saúde. O painel informativo parece não colaborar: "É dos meus óculos escuros ou isto não está a funcionar?"