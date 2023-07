Alojamento local. Empresários vão protestar com sacos azuis

A Associação de Alojamento Local Porto e Norte (ALPN) está a organizar um protesto no próximo sábado, dia 15, para demonstrar "a indignação das 60 mil famílias que investiram e criaram o seu próprio emprego e que veem agora a sua atividade ameaçada pela introdução de novas regras que o Governo planeia impor ao negócio".







Duarte Roriz/CM

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A partir das 11 da manhã na Praça D. João I, no Porto, serão colocados 304 sacos azuis como os que são utilizados "para transportar as roupas de e para as unidades de Alojamento Local", avança a ALPN em comunicado. Cada saco pretende representar cerca de 200 famílias cuja "atividade profissional e o sustento dependem do Alojamento Local".Este protesto tem também como objetivo "sensibilizar os turistas que visitam Portugal, em particular, a cidade do Porto, para a gravidade da situação que o setor enfrenta".A ALPN considera que "toda a proposta legislativa do programa Mais Habitação é penalizante apenas para o Alojamento Local, excluindo os restantes Alojamentos Turísticos e a Hotelaria, resultando numa injustiça impactante na vida dos trabalhadores do setor".A associação admite "que o país carece de políticas sérias de habitação a custos acessíveis" no entanto defendem que "não é justo que seja um setor de atividade privado que esteja a servir de "bode expiatório" para resolver um problema do Estado" e acusam ainda o Estado de ter "um elevado número de propriedades desocupadas e ao abandono e que, se fossem recuperadas, poderiam proporcionar habitação a muitos portugueses".