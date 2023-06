São vários os recuos do Governo no programa Mais Habitação, apresentado em março como a solução para aumentar a oferta de casas acessíveis nos centros urbanos e que esta quinta-feira será debatido na Assembleia da República. As medidas propostas, que o movimento Casa para Viver já considerava insuficientes, não irão resolver a crise na habitação, garante Rita Silva, uma das porta-vozes do movimento.