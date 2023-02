Medidas do Governo são uma 'perseguição ao Alojamento Local'

A Direção da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) admite não entender a "perseguição do Governo ao Alojamento Local". As declarações fazem parte do comunicado enviado pela associação às redações após o Governo ter anunciado as novas medidas de combate à crise na habitação.





António Costa anunciou na quinta-feira que as emissões de novas licenças de alojamento local estão proibidas, com exceção de algumas zonas do Interior, e que as licenças já existentes serão reavaliadas em 2030. A ALEP considera que esta é uma forma de o Governo "acabar com o Alojamento Local" e que através destas medidas apenas "adiou o seu fim para 2030".A Associação reforça ainda que tanto "o fim dos atuais registos em 2030" como "as reavaliações de cinco em cinco anos" e a "aplicação de uma taxa extraordinária" vão originar "uma enorme incerteza perante o investimento privado" e "torná-lo inviável". Especialmente tendo em conta, sublinham, que cinco anos não permitem "o retorno do investimento e afastarão operadores".O presidente da ALEP, Eduardo Miranda, revela que nunca houve "qualquer tipo de falha de comunicação" entre a associação e o Executivo de António Costa pelo que foi "surpreendido com todas estas medidas gravíssimas sem nunca ter sido ouvido sobre as mesmas por um representante do Governo".A ALEP reforça ainda que este é "um setor que contribui com mais de 40% do alojamento do turismo nacional" pelo que merece um tratamento diferente e não ser usado como "bode expiatório".A associação refere que "quando em Portugal existem 723.000 imóveis vazios, não serão, com toda a certeza os 100.000 alojamentos do AL, na sua grande maioria fora dos centros urbanos, que prejudicam a habitação".