O cofre do Alojamento Local para a guerra contra o Governo

Quando o Governo enviou numa sexta-feira à noite o projeto de lei da habitação, Carla Costa Reis já sabia o que ia fazer. “Montei logo isto na sexta à noite e no sábado de manhã estava a arrancar”, conta. “Isto” é uma campanha de angariação de fundos na plataforma GoFundMe para travar a batalha jurídica pelo negócio do alojamento local (AL), visado pelas medidas do Governo. No dia 17 de abril, três dias depois de ter lançado a iniciativa, já tinha juntado 50 mil euros e subido a fasquia. Ao sexto dia já ia em 100 mil euros e a fasquia voltou a subir – agora é 150 mil euros.