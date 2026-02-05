Alerta de bomba leva a evacuação do Tribunal de São João Novo no Porto

Presos que estavam a aguardar inícios de julgamento voltaram para os estabelecimentos prisionais.

Um alerta de bomba levou a que o edifício do tribunal de São João Novo, no Porto, fosse evacuado, na manhã desta quinta-feira. O alerta foi dado através de um telefonema feito para o tribunal, onde são julgados os crimes mais violentos da comarca do Porto.



Tribunal de São João Novo, Porto Débora Lourenço

Segundo apurou o CM, estava a decorrer um julgamento relacionado com uma rede de trafico de droga internacional ligada ao Porto de Leixões.

Neste momento estão na rua juízes, procuradores e todos os funcionários do tribunal. A PSP está no local a averiguar o que aconteceu. Os presos que estavam a aguardar inícios de julgamento voltaram para os estabelecimentos prisionais.

Em atualização