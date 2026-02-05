Quase 400 ocorrências até às 08h00, mas sem serem registadas vítimas: tudo sobre o mau tempo

22 deslocados e 12 desalojados na região Oeste nas últimas 24 horas

O mau tempo das últimas 24 horas fez 12 desalojados e obrigou a retirar mais de 20 pessoas das suas casas por prevenção de riscos, disse hoje o comandante regional de Emergência e Proteção Civil. O responsável do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste, Carlos Silva, afirmou à agência Lusa que, nas últimas 24 horas, registaram-se em Arruda dos Vinhos 12 desalojados por danos causados pelo mau tempo nas suas habitações, tendo sido realojados em casas municipais ou de familiares. O mau tempo obrigou também a retirar 22 pessoas das suas casas por "risco de cheias ou de deslizamentos de terras". Destas, 12 foram em Torres Vedras, devido ao risco de inundações provocadas pelo transbordo do Rio Sizandro, e foram realojadas no Centro Pastoral do Turcifal ou em casas municipais. Juntam-se outras seis em Arruda dos Vinhos, que foram realojados em casas municipais ou de familiares. Na Lourinhã, três pessoas foram retiradas das suas casas por prevenção por risco de deslizamento de terras, das quais duas foram realojadas num pavilhão preparado pela Proteção Civil e outra em casa de familiares. Já nas Caldas da Rainha, uma pessoa foi retirada da sua casa devido a danos causados pelo mau tempo e foi realojada numa instituição social de Salir do Porto. Os 12 municípios da região Oeste- Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras- têm ativado o seu plano municipal de emergência, adiantou o responsável.