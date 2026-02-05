Sábado – Pense por si

Portugal

Quase 400 ocorrências até às 08h00, mas sem serem registadas vítimas: tudo sobre o mau tempo

07:33
Depressão Leonardo está a afetar o país.

Idoso caminha em rua inundada em Portugal devido à depressão Leonardo
Idoso caminha em rua inundada em Portugal devido à depressão Leonardo MIGUEL A. LOPES/LUSA_EPA
Há 7 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 10:29

Fuzileiros transportam crianças e adultos que precisam de ir à escola ou ao trabalho na aldeia de Ereira

Segundo Sargento Pinto, os militares têm ajudado as pessoas que tenham problemas nas suas casas e obstruído vias, além de fornecerem transporte.
A carregar o vídeo ...
Fuzileiros transportam crianças e adultos que precisam de ir à escola ou ao trabalho na aldeia de Ereira
Há 10 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 10:26
Lusa

Doze desalojados por casas danificadas e em risco de ruir em Arruda dos Vinhos

Mais de meia dúzia de habitações ficaram com danos avultados e correm risco de ruir no concelho de Arruda dos Vinhos, tendo os moradores ficado desalojados, disse o presidente da câmara. Carlos Alves disse à agência Lusa que na Estrada do Lapão, entre Arruda dos Vinhos e Alenquer, "mais de meia dúzia de casas ficaram com muitos danos e vão ruir e numa oficina vários carros ficaram soterrados" devido a um aluimento de terras. "Perto das casas ouvíamos estalos e as fendas estão a aumentar", precisou o autarca. Cerca de 12 moradores foram retirados por precaução na quarta-feira e ficaram desalojados e foram realojados em casas municipais ou de familiares. A Estrada do Lapão está "completamente intransitável", devido a um aluimento de terras, provocado pela precipitação persistente dos últimos dias.
Há 11 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 10:25
Lusa

Bombeiros de Ovar resgatam 12 crianças e 2 adultos de autocarro preso em vala com agua

Os Bombeiros Voluntários de Ovar resgataram 12 crianças e dois adultos de um autocarro que ficou inoperacional numa vala alagada no Carregal, no mesmo concelho. Segundo revela à Lusa o comandante interino dessa corporação do distrito de Aveiro, nenhum dos envolvidos teve ferimentos e a situação deveu-se a uma manobra de condução que passou para fora da faixa de circulação, na Rua Daniel Constant. "Como a via não é muito larga o motorista desviou-se um pouco mais para o lado para deixar passar o carro que vinha de frente e o autocarro ficou em apuros, numa vala com muita água" explica João Paulo Marques.
Há 14 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 10:22
Lusa

Ourém garante qualidade da água para consumo

A Câmara de Ourém garantiu que a água do concelho se encontra dentro dos padrões de segurança para consumo, preparação de alimentos e cuidados de higiene pessoal, após a passagem das depressões Kristin e Leonardo. "A Be Water - Águas de Ourém assegura que a água distribuída aos seus utilizadores cumpre rigorosamente todos os padrões de qualidade exigidos pela legislação nacional e pelas boas práticas internacionais", referiu a autarquia, numa publicação nas redes sociais. A mesma fonte afirmou que estão assegurados "os parâmetros de segurança [da água] necessários para que não exista qualquer risco no consumo, na preparação de alimentos ou nos cuidados de higiene pessoal". Com a reposição faseada do abastecimento ao concelho de Ourém, no distrito de Santarém, está garantida a presença permanente de equipas técnicas no terreno, que monitorizam e validam a qualidade da água em todos os sistemas.
Há 16 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 10:20
Lusa

Restabelecida ligações fluviais feitas pela Transtejo

As ligações fluviais da Transtejo entre as estações de Cacilhas e Cais do Sodré e entre Trafaria, Porto Brandão e Belém, foram restabelecidas devido à melhoria das condições meteorológicas e do mar. Estas ligações entre a margem sul do Tejo e Lisboa tinham sido suspensas ao início da manhã, devido ao mau tempo.
Há 34 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 10:02
Lusa

Várias áreas inundadas na cidade e zonas rurais de Leiria

Várias zonas estão inundadas na cidade e zonas rurais de Leiria, e o foco "está nas cheias" depois de o concelho ter sido gravemente afetado pela depressão Kristin, revelou o vereador Luís Lopes. "Temos já várias zonas inundadas, quer na cidade, quer nas zonas mais rurais", declarou aos jornalistas Luís Lopes, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde está o centro de operações do município. Segundo o vereador que tem o pelouro da Proteção Civil, hoje de manhã foi antecipada "a necessidade de evacuações preventivas nalguns locais".
Há 37 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 09:59
Lusa

Hospital de Portalegre ativa Plano de Emergência por danos nos acessos

O Plano de Emergência do hospital de Portalegre foi acionado hoje, na sequência da tempestade Leonardo, que provocou vários danos em acessos àquela unidade, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo. De acordo com o porta-voz da ULS, Ilídio Pinto Cardoso, o plano foi ativado porque "alguns dos acessos ao hospital estão interditados e porque podem ainda ocorrer várias situações" provocadas pelo mau tempo.
Há 37 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 09:59
Lusa

Hospital de Portalegre ativa Plano de Emergência por danos nos acessos

O Plano de Emergência do hospital de Portalegre foi acionado hoje, na sequência da tempestade Leonardo, que provocou vários danos em acessos àquela unidade, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo. De acordo com o porta-voz da ULS, Ilídio Pinto Cardoso, o plano foi ativado porque "alguns dos acessos ao hospital estão interditados e porque podem ainda ocorrer várias situações" provocadas pelo mau tempo.
Há 38 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 09:58
Lusa

Aumentou para 86 mil o número de pessoas sem luz

O mau tempo desta madrugada fez aumentar para 86 mil o número de pessoas sem energia elétrica, segundo a informação divulgada pela E-REDES. Numa informação enviada à Lusa, a E-REDES revelou que, pelas 07h30, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin afetavam 76 mil clientes. Segundo a empresa, o distrito mais afetado é o de Leiria, com 57 mil clientes sem luz, seguido de Santarém, com 15 mil, Castelo Branco, com três mil, e Coimbra, com mil clientes ainda sem energia elétrica.
Há 41 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 09:55

“Peguei na minha filha e nos cães e fugi pelo telhado”: fogo destrói casa já danificada pela tempestade Kristin

Marta Castanheira saiu pelo telhado, com a família, que estava partido e por onde entrou água. Tudo ficou queimado.
A carregar o vídeo ...
“Peguei na minha filha e nos cães e fugi pelo telhado”: fogo destrói casa já danificada pela tempestade Kristin
Há 48 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 09:48
Lusa

Mais de 100 estradas cortadas, maioria nacionais e municipais

As condições atmosféricas causadas pelas constantes tempestades continuam a obrigar ao corte de trânsito na Autoestrada 14 (Coimbra-Figueira da Foz), em três troços, noutros três de Itinerários Complementares (IC), além de múltiplos em 77 estradas nacionais e em 66 municipais. Fonte oficial da GNR disse à agência Lusa que os condicionamentos na A14 localizam-se na saída para Maiorca e nos 'nós' de ligação à A17 de Casal do Raposo e Ferrestelo. Há também dois 'cortes' no IC9, em Alcobaça e em vale dos Ovos e um no IC1, em Grândola. Além destas ocorrências, verificam-se outros condicionamentos em 77 estradas nacionais, e em 66 estradas municipais, por todo o País, segundo a mesma fonte.
Há 53 minutos 05 de fevereiro de 2026 às 09:43
Lusa

Coimbra com circulação rodoviária cortada na estrada da Espertina e em dois túneis

A circulação automóvel encontra-se cortada na Estrada da Espertina, bem como nos túneis da Marmeleira e da Estrada Nacional (EN) 17, junto à Quinta da Portela, revelou fonte da Câmara Municipal de Coimbra. De acordo com a mesma fonte, o caudal da Ponte do Açude atinge os 1.487 m³ por segundo. Na quarta-feira, a Câmara de Coimbra alertou que se mantém o risco de cheias com afetação das zonas ribeirinhas do rio Mondego. "As equipas de proteção civil, segurança e socorro, bem como os serviços municipais, estão em prontidão no terreno, em ações de prevenção e vigilância". A população é aconselhada a evitar a circulação e permanência em zonas ribeirinhas ou inundáveis, retirar bens e viaturas de áreas suscetíveis a cheias, garantir a limpeza de sistemas de drenagem junto às habitações e acompanhar a informação oficial e seguir as indicações das autoridades.
Há 1 hora 05 de fevereiro de 2026 às 09:32

Lar da Misericórdia de Mértola com 72 utentes vai ser evacuado

Presidente da câmara tinha admitido esta quarta-feira a possibilidade de serem retiradas pessoas e bens de zonas ribeirinhas no concelho.
A carregar o vídeo ...
Lar da Misericórdia de Mértola com 72 utentes vai ser evacuado

Há 1 hora 05 de fevereiro de 2026 às 09:24
Lusa

Dez distritos sob aviso laranja por causa da agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso laranja - o segundo mais grave - por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com o IPMA, por causa da agitação marítima estão sob aviso laranja até às 05:00 de domingo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, enquanto na costa norte da Madeira e no Porto Santo o aviso vigora até às 15:00 de sexta-feira. Também sob aviso laranja, mas por causa da neve, estão os distritos de Castelo Branco e Guarda, até às 05:00 de domingo. A estes juntam-se os de Viana do Castelo, Vila Real e Braga, entre as 12:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado.
Há 1 hora 05 de fevereiro de 2026 às 09:04
Lusa

Circulação suspensa na Linha da Beira Baixa entre Entroncamento e Castelo Branco

A circulação ferroviária da Linha da Beira Baixa está desde as 08h00 suspensa entre o Entroncamento e Castelo Branco devido a ocorrências provocadas pelo mau tempo e vários serviços estão com constrangimentos, segundo a CP. Numa informação enviada à agência Lusa, a CP -- Comboios de Portugal indicou que a circulação na Linha do Norte está também suspensa devido a inundações na via para os comboios de longo curso em Alfarelos e ainda Urbanos de Coimbra, e no troço entre Castanheira do Ribatejo e Alverca (urbanos de Lisboa), no concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa. A circulação ferroviária continua suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, Linha do Oeste e Linha do Sul, entre Ermidas do Sado e Grândola, realizando-se transbordo rodoviário ao serviço de longo curso. Na Linha da Beira Alta, o serviço intercidades entre Coimbra e a Guarda está a ser feito com recurso a automotoras e na Linha de Cascais continuava a ser feita em via única entre Algés e Oeiras, no distrito de Lisboa.
Há 1 hora 05 de fevereiro de 2026 às 08:50
Lusa

Água, lama e pedras da Serra de São Mamede em Portalegre danificam dezenas de carros

Dezenas de automóveis sofreram danos e outros foram arrastados em Portalegre pela força da água, lama e pedras provenientes da Serra de São Mamede, disse à agência Lusa a presidente do município. De acordo com Fermelinda Carvalho, está “espalhado o caos” numa determinada zona da cidade, nomeadamente entre as avenidas de Santo António (lateral ao hospital),Liberdade e na zona do rossio, onde se registaram inundações e ficou acumulada “muita lama”. 
Há 1 hora 05 de fevereiro de 2026 às 08:40
Lusa

Um desalojado por desabamento de habitação em Alenquer

Uma casa desabou, desalojando uma pessoa, e outras duas correm esse risco devido ao mau tempo na localidade da Mata, no concelho de Alenquer. João Nicolau disse à agência Lusa que “uma casa desabou, estando o desalojado no local a acompanhar os trabalhos e a ser acompanhado pelos serviços municipais de Ação Social e poderá precisar de alojamento temporário”. Outras duas habitações da mesma localidade do distrito de Lisboa correm o mesmo risco, podendo desalojar outras duas pessoas. Segundo o autarca, o Rio de Alenquer não galgou as margens, mas está no seu limite e registaram-se diversas ocorrências relacionadas com desabamento de terras para as estradas.
Há 2 horas 05 de fevereiro de 2026 às 08:36
Lusa

Escola encerrada no concelho de Montemor-o-Velho e estradas cortadas

A escola das Meãs, em Montemor-o-Velho, vai estar hoje encerrada por motivos de segurança, anunciou aquela Câmara do distrito de Coimbra na sequência do mau tempo. A Estrada Nacional 111, em frente aos semáforos das Meãs do Campo, bem como a rua professora Natália Cerveira (em frente à escola) e a rua Manuel Jardim, estão cortadas à circulação rodoviária por motivos de segurança, devido a uma derrocada. “Os serviços de transporte público, em particular as linhas 221 e 220, encontram-se muito condicionados, podendo registar-se atrasos significativos”, disse ainda a autarquia.
Há 2 horas 05 de fevereiro de 2026 às 08:34
Lusa

Registadas quase 400 ocorrências até às 08h00, sem vítimas

A proteção civil registou 399 ocorrências entre as 00h00 e as 08h00 relacionadas com o mau tempo, a maioria na Grande Lisboa e na Região Oeste, sem vítimas ou desalojados, disse à Lusa Elísio Pereira. “Entre as 00h00 e as 08h00 registámos 399 ocorrências, a maioria na Grande Lisboa e na Região Oeste devido à chuva persistente e forte. Não temos, a esta hora (08h20) conhecimento de que haja vitimas ou desalojados”, adiantou. De acordo com Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), das 399 ocorrências registadas, 65 foram na Grande Lisboa e 75 na Região Oeste.
Há 2 horas 05 de fevereiro de 2026 às 08:22
Lusa

Resgatadas 89 pessoas da cheia do rio Sado em Alcácer do Sal

 Um total de 89 pessoas foram resgatadas da cheia do rio Sado, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, entre quarta-feira e a madrugada de hoje, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil local. “A maré vai subindo devagarinho e agora, nada há a fazer, temos de aguardar que a Natureza vá retirando o caudal do [rio] Sado, sendo que o pico da preia-mar (maré-cheia) estava previsto para as 06h00 horas”, afirmou o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral. Tiago Bugio congratulou-se com o esforço de todo o efetivo empregado, entre bombeiros, militares da GNR e funcionários do município, num total de cerca de 80 elementos, e com o facto de não haver quaisquer feridos. As escolas de Alcácer do Sal vão estar encerradas hoje e sexta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, afetando mais de mil alunos, que terão aulas em casa.
Há 2 horas 05 de fevereiro de 2026 às 08:01
Lusa

Interrompida ligação fluvial entre Trafaria, Porto Brandão e Belém

A ligação fluvial feita pela Transtejo entre Trafaria, Porto Brandão e Belém está interrompida devido às condições meteorológicas e de mar muito adversas, já depois de ter sido suspensa a ligação Cacilhas - Cais do Sodré A informação da empresa, divulgada no 'site' pelas 07h04, indica que o serviço está temporariamente interrompido e que não é possível prever a retoma do serviço regular entre estes portos fluviais dos municípios de Almada e Lisboa. A Transtejo já tinha comunicado a interrupção da ligação que também faz entre as estações de Cacilhas (Almada) e Cais do Sodré (Almada), pelos mesmos motivos. A empresa é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.
Há 2 horas 05 de fevereiro de 2026 às 08:00
Lusa

Inundações em Alhandra e Vila Franca de Xira sem vitimas

O galgamento do rio Tejo causou inundações junto às zonas ribeirinhas de Alhandra e Vila Franca de Xira, Lisboa, que levaram à suspensão da Linha ferroviária do Norte, entre Castanheira e Alverca, segundo a proteção civil. Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa adiantou à Lusa cerca das 07h30 que as inundações não causaram vitimas, nem desalojados. "Por causa das inundações, está suspensa a circulação ferroviária na Linha do Norte, entre Castanheira e Alverca, e a Estrada Nacional (EN) 10, está cortada no sentido sul-norte junto a Vila Franca de Xira", disse.

Há 2 horas 05 de fevereiro de 2026 às 07:56
Lusa

Proteção civil registou pelo menos 70 ocorrências até às 06:30

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 06h30 pelo menos 70 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria quedas de árvores e inundações de estruturas ou superfícies. Segundo informação disponível no 'site' da ANEPC, a maioria das ocorrências foram registadas na Grande Lisboa, nas regiões Oeste, Lezíria do Tejo, Coimbra e Península de Setúbal. Num balanço anterior, fonte da ANEPC disse terem sido registadas entre as 00h00 e as 23h00 de quarta-feira 1.790 ocorrências devido ao mau tempo, que afetaram sobretudo as sub-regiões da Grande Lisboa, Setúbal e Oeste. Estas ocorrências entre as atingiram sobretudo a Grande Lisboa, com 276, Setúbal (221) e Oeste (220) e as principais situações foram inundações, queda de árvores e movimento de massas.
Há 2 horas 05 de fevereiro de 2026 às 07:53
Lusa

Circulação suspensa na Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Alverca

A circulação ferroviária na Linha do Norte, no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, estava hoje pelas 06h00 suspensa devido a inundações, segundo a CP -- Comboios de Portugal. A linha do Norte estava já suspensa também devido a inundações na zona de Alfarelos (Coimbra) para comboios de longo curso, sendo que interrupção afeta igualmente a Linha da Beira Alta e o Ramal de Alfarelos. Na Linha de Cascais, distrito de Lisboa, a circulação entre Algés e Oeiras estava também a ser feita em via única, devido às condições meteorológicas.
Há 2 horas 05 de fevereiro de 2026 às 07:52
Lusa

Ligação fluvial entre Cacilhas e o Cais do Sodré interrompida

A ligação fluvial feita pela Transtejo entre as estações de Cacilhas e o Cais do Sodré está interrompida devido às condições meteorológicas e de mar muito adversas, segundo informação da empresa no seu 'site'. "Por motivo de condições meteorológicas e de mar muito adversas, o serviço de transporte encontra-se temporariamente interrompido nesta ligação fluvial", indica a Transtejoi, numa atualização feita pelas 05h48. De acordo com a empresa, não é possível, para já, prever a retoma do serviço regular entre os dois portos fluviais dos municípios de Almada, Setúbal, e de Lisboa. A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.
Há 2 horas 05 de fevereiro de 2026 às 07:37
Lusa

Caudal do rio Sado continua a subir e situação agrava-se em Alcácer do Sal

A situação em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, continuar a agravar-se, com o caudal do rio Sado a subir "cada vez mais" e com 70 pessoas a terem sido já resgatadas, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil. O comandante Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, frisou, num balanço pelas 23h15 de de quarta-feira, que a situação é "cada vez mais complicada". Tiago Bugio referiu que a subida da água está a atingir também Grândola e Odemira (Beja). O responsável adiantou também que cerca de 70 pessoas foram resgatadas devido a ocorrências relacionadas com inundações.
Há 3 horas 05 de fevereiro de 2026 às 07:33
Lusa

22 deslocados e 12 desalojados na região Oeste nas últimas 24 horas

O mau tempo das últimas 24 horas fez 12 desalojados e obrigou a retirar mais de 20 pessoas das suas casas por prevenção de riscos, disse hoje o comandante regional de Emergência e Proteção Civil. O responsável do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste, Carlos Silva, afirmou à agência Lusa que, nas últimas 24 horas, registaram-se em Arruda dos Vinhos 12 desalojados por danos causados pelo mau tempo nas suas habitações, tendo sido realojados em casas municipais ou de familiares. O mau tempo obrigou também a retirar 22 pessoas das suas casas por "risco de cheias ou de deslizamentos de terras". Destas, 12 foram em Torres Vedras, devido ao risco de inundações provocadas pelo transbordo do Rio Sizandro, e foram realojadas no Centro Pastoral do Turcifal ou em casas municipais. Juntam-se outras seis em Arruda dos Vinhos, que foram realojados em casas municipais ou de familiares. Na Lourinhã, três pessoas foram retiradas das suas casas por prevenção por risco de deslizamento de terras, das quais duas foram realojadas num pavilhão preparado pela Proteção Civil e outra em casa de familiares. Já nas Caldas da Rainha, uma pessoa foi retirada da sua casa devido a danos causados pelo mau tempo e foi realojada numa instituição social de Salir do Porto. Os 12 municípios da região Oeste- Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras- têm ativado o seu plano municipal de emergência, adiantou o responsável.
Há 3 horas 05 de fevereiro de 2026 às 07:31
Lusa

Acesso ao Porto de Abrigo de Sesimbra cortado até nova avaliação na segunda-feira

A via de acesso ao Porto de Abrigo de Sesimbra vai ficar totalmente cortada e todos os veículos e pessoas até nova avaliação da Infraestruturas de Portugal prevista para segunda-feira, anunciou hoje a Câmara Municipal. Numa nota divulgada na sua página na rede social Facebook, a autarquia de Sesimbra, no distrito de Setúbal, explica que a via está fechada a todo o tipo de circulação - pedonal, bicicletas, motas e motociclos - e apela à população para que não se desloque nem passe pelo local, uma vez que "existe o risco de queda de maciços de betão ou deslizamento rápido de lamas, que colocam em perigo pessoas e bens". Segundo a autarquia, a chuva persistente que se faz sentir, e que poderá agravar-se nas próximas horas, obrigou a encerrar totalmente o acesso ao Porto de Abrigo na zona do empreendimento ERG. A alternativa pedonal pela Praia do Ouro, exclusiva para trabalhadores do Porto de Abrigo, e a alternativa viária do Ribeiro de Cavalo e Sentrão, para veículos ligeiros, continuam transitáveis.
Quase 400 ocorrências até às 08h00, mas sem serem registadas vítimas: tudo sobre o mau tempo