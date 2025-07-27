Detido o alegado autor do falso alarme de bomba em avião da SATA

A empresa anunciou entretanto que, "após a conclusão das diligências pelas autoridades competentes", a aeronave foi autorizada a retomar a operação.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O alegado autor do falso alarme de bomba num avião da SATA Azores Airlines, que obrigou no sábado a uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa, foi detido e será presente a tribunal, segundo a PJ.

De acordo com a SATA Azores Airlines, a ameaça de bomba que levou à divergência do voo S4 504, que esta manhã realizava a ligação entre Ponta Delgada e Bilbau (Espanha), "não foi validada pelas autoridades competentes, após uma inspeção rigorosa à aeronave e à bagagem".

A empresa anunciou entretanto que, "após a conclusão das diligências pelas autoridades competentes", a aeronave foi autorizada a retomar a operação.

"A companhia aérea reprogramou a ligação Lisboa--Bilbau para esta noite, estando a descolagem prevista para as 20:00, com 111 passageiros a bordo. Os dois passageiros detidos no âmbito desta ocorrência não seguirão viagem", lê-se no comunicado.

Contactada pela Lusa, fonte da Polícia Judiciária (PJ) disse que se encontra detido uma pessoa por alegadamente ter causado a situação e que a mesma será presente a tribunal para primeiro interrogatório de arguido detido e a aplicação de medidas de coação.

Leia Também Ameaça de bomba em avião da Sata leva a aterragem de emergência em Lisboa