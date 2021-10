Adolfo Mesquita Nunes anuncia saída do CDS-PP

Adolfo Mesquita Nunes anunciou a sua desfiliação do CDS-PP, horas depois de o Congresso Nacional ter sido cancelado por proposta do líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos.





Num texto partilhado no Facebook com o nome "O partido em que me filiei deixou de existir", Mesquita Nunes revela que pediu a desfiliação do partido "em que milito há 25 anos, a quem tanto devo e a quem entreguei boa parte da minha vida, do meu empenho e do meu entusiasmo". "E se o faço hoje, no que provavelmente é o mais difícil acto político da minha vida, é porque o partido em que me filiei, o CDS das liberdades, deixou de existir."



Na madrugada de sábado, o Conselho Nacional do CDS-PP aprovou o adiamento, para depois das eleições legislativas, do congresso eletivo do partido, que deveria realizar-se a 27 e 28 de novembro, em Lamego. O cancelamento do congresso por proposta do presidente do partido foi aprovado com 144 votos a favor (57,8%), 101 contra (40,6%) e quatro abstenções (1,6%). Desta forma, às legislativas, apresenta-se o atual líder, deixando de fora a possibilidade de o seu rival à liderança, Nuno Melo, ir a eleições internas.