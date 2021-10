'Tenham vergonha do que estão a fazer', diz Chicão

Chicão ataca incoerência dos adversários e diz que até as finanças do partido aconselham a suspensão de um Congresso que pediu há duas semanas, mas para o qual acredita que será difícil conseguir financiamento. Conselho de Jurisdição esclarece que decidiu considerar nulo o Conselho Nacional. Apoiantes do líder defendem que essa decisão pode ser nula.

Francisco Rodrigues dos Santos diz querer unir o partido antes das legislativas antecipadas, mas atirou a matar aos seus críticos internos. Com as atas de antigas reuniões do Conselho Nacional, apontou a incoerência do que os agora o acusam de uma "tentativa de golpe de Estado institucional" por querer cancelar o Congresso que estava previsto para os dias 27 e 28 de novembro.

Há duas semanas, Rodrigues dos Santos queria antecipar o Congresso e consegui-o, apesar da oposição dos apoiantes de Nuno Melo. Agora, quer adiá-lo e, para provar a incoerência de quem o critica por lidar assim com a crise política, muniu-se de atas antigas das duas vezes – em 2003 e em 2013 – em que Paulo Portas decidiu cancelar o conclave por causa de crises, a Guerra do Iraque e o "irrevogável".

Chicão falou aos conselheiros nacionais de uma "Convocatória emitida 19 horas antes do Conselho Nacional", numa altura em que Portas era o líder do CDS. A urgência dessa convocatória foi "na altura justificada com um irrevogável", quando esteve iminente a demissão de Paulo Portas do Governo de coligação com Pedro Passos Coelho.