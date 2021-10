Conselho Nacional ao rubro: Arnaldo de Matos e PCPT-MRRP chamados ao CDS

Nuno Melo diz-se "envergonhado" com o que se está a passar no CDS e garante que há uma decisão que aceita a impugnação do Conselho Nacional. Filipe Anacoreta Correia assegura que não há decisão sobre o pedido de Melo, só a aceitação do seu requerimento.