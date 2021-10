Nuno Melo defende que adiar eleições no CDS-PP "viola a lei"



Nuno Melo, que será adversário de Francisco Rodrigues dos Santos na corrida à liderança do CDS-PP, pediu a Marcelo Rebelo de Sousa que "tenha noção do que aconteceu e releve suficientemente o golpe institucional que ontem, o CDS viveu". Na madrugada de sábado, o Conselho Nacional decidiu adiar as eleições internas para depois das legislativas.