POLÍTICA. DISPUTAS INTERNAS ABALAM O PARTIDO

ADN e Joana Amaral Dias: crónica de uma guerra civil

João Amaral Santos 23:00

José Manuel Castro foi “desnomeado” como secretário-geral e arrisca expulsão do partido por alegadamente “sabotar” Joana Amaral Dias. Ameaças do militante entregues à PJ.

António Mendonça, militante número 2.929 do Alternativa Democrática Nacional (ADN), fervoroso apoiante do partido nos Açores, reservou as redes sociais para passar ao “ataque” contra José Manuel Castro: criou uma imagem de Inteligência Artificial, que partilhou, no dia 27 de dezembro, no Facebook. A ilustração mostra o alvo – que, ainda há dois meses, era o secretário-geral do partido – , prostrado por terra, barriga para baixo e mãos algemadas atrás das costas, dominado por um “carrasco” decidido a punir os alegados crimes cometidos, enumerados num texto que surge ao lado (e incluem “acesso ilegítimo”, “sabotagem informática” ou “abuso de poder”).

