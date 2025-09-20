Sábado – Pense por si

Dinheiro

RTP faz queixa-crime contra Joana Amaral Dias

SÁBADO
SÁBADO 13:00
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
As mais lidas

Estação acusa-a de invadir instalações e captar imagens. “Queixa é mentirosa”, diz a psicóloga.

A RTP e a sua ex-diretora adjunta de informação, Joana Garcia (deixou o cargo este verão), apresentaram uma queixa-crime contra Joana Amaral Dias e Bruno Fialho, que foram candidatos do partido ADN às eleições europeias de 2024. Ao que o Correio da Manhã apurou, alegam que, a 21 de maio do ano passado, os dois entraram indevidamente nas instalações da televisão pública, tendo a ação sido registada em direto para as redes sociais.

Pedro Catarino/Cofina Media

Leia o artigo na íntegra no

Tópicos Televisão Eleições Rádio e Televisão de Portugal Joana Amaral Dias
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Menu shortcuts

RTP faz queixa-crime contra Joana Amaral Dias