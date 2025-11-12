Sábado – Pense por si

ADN paga avença mensal de quatro mil euros a Joana Amaral Dias

O partido recebe uma subvenção da Assembleia da República.

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN), que ficou em 9.º lugar nas eleições legislativas deste ano (conseguiu 81.594 votos, e esteve perto de eleger um deputado), e recebe por isso uma subvenção da Assembleia da República, paga uma avença mensal à psicóloga Joana Amaral Dias.

A empresa do marido de Joana Amaral Dias, a Mutant Expression, uma firma de consultoria informática, com sede na Avenida do Brasil cobrou quatro mil euros por “destinado a saldar os serviços prestados pela Joana (Amaral Dias) ao ADN”.

