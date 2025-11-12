Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 13:11

Joana Amaral Dias não garante que vá suspender "compensação salarial" do ADN durante a campanha

A candidata às presidenciais respondeu com um "vamos ver" quando questionada se vai suspender durante a campanha eleitoral a "compensação financeira", no valor de 4 mil euros, que recebe do ADN.

