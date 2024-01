Ações dos CTT: Pedro Nuno Santos não conduziu processo mas 'obviamente que sabia'

Um dia depois da polémica sobre a compra das ações dos CTT através da Parpública, Pedro Nuno Santos, à época o ministro que tutelava as telecomunicações, decidiu dar mais explicações sobre o negócio. Numa declaração aos jornalistas, no parlamento, esta quinta-feira afirmou: "Obviamente que sabia e obviamente que concordo com que foi feito".





O agora líder do Partido Socialista (PS) reafirmou ainda que apesar de ter tido conhecimento não foi ele a conduzir o processo da compra de 0,24% do capital dos correios em 2021. A concretização do mesmo, garantiu, esteve a cargo do Ministério das Finanças, então tutelado por João Leão.Sobre o futuro do envolvimento do Estado com os CTT - soube-se agora que a intenção era chegar a ter 13% do capital, o que não aconteceu - Pedro Nuno Santos garantiu que se for governo "não está previsto" a compra de mais ações. "O que queremos é trabalhar com os CTT para um serviço de qualidade", afirmou, sem excluir ainda assim entrar no capital.Pedro Nuno Santos defendeu ainda que tal compra não pretendia ser "moeda de troca" com os partidos da esquerda para a aprovação do Orçamento do Estado para 2022. Porém, não deixou de admitir que seria uma piscadela de olho: "Quando há negociações para o orçamento, sabemos qual a posição dos outros partidos. E o PCP, e também o Bloco, defendiam o controlo público da empresa". O próprio PCP já admitiu que tinha sido informado do negócio mas que considerou 0,24% da empresa uma fatia insignificante.

Já em relação ao principal partido da oposição, Pedro Nuno Santos defendeu que o PSD devia pedir desculpas pelas consequências da privatização dos CTT. Acusou ainda Luís Montenegro de ter deturpado declarações suas, breves, que proferiu na quarta-feira, contrapondo que, "em momento algum", disse que desconhecia essa operação.



"Afirmei que não é o ministro [das Infraestruturas] que tem a tutela setorial quem dá instruções ao ministro das Finanças para comprar ações", alegou.



Hoje, em Braga, Luís Montenegro classificou como uma "bandalheira" a questão da compra de ações dos CTT pela Parpública e acusou o ex-ministro Pedro Nuno Santos de pretender "sacudir a água do capote" neste processo. Pedro Nuno Santos reagiu: "Quero lamentar a forma como o líder do PSD decidiu fazer combate político".





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Com Lusa