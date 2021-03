Acesso ao ensino superior vai manter as mesmas regras do ano passado

No próximo ano letivo, as regras de acesso às universidades e politécnicos vão seguir as mesmas regras deste ano, com alunos a só terem que realizar as provas específicas para entrar no ensino superior.

Ano novo, as mesmas regras. No próximo ano letivo de 2021/2022, as regras de acesso às universidades e politécnicos vão seguir os mesmos moldes que vigoraram no ano passado. De acordo com o Público, a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) recomendou a "manutenção de todas as disposições" e o Governo está de acordo.

Em nota publicada na terça-feira, a CNAES considerou que as regras de ingresso ao ensino superior do ano passado foram uma experiência "positiva" e recomenda as mesmas regras para todos os concursos de ensino no próximo ano. Assim, alunos só terão que realizar as provas específicas, com possibilidade de fazerem melhorias. A decisão final será do Governo, que deverá seguir as recomendações e tomar a decisão no próximo Conselho de Ministros, na quinta-feira.