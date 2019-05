1 - António Costa ganhou as eleições europeias mas a mensagem dos eleitores foi clara: a geringonça deve continuar e o PS não deve pensar muito na maioria absoluta. É certo que a elevada abstenção confere uma forte imprevisibilidade a uma projecção dos resultados de ontem em cenário de eleições legislativas. Todavia, a cinco meses de eleições legislativas é quase impossível não pensar em duas coisas: o resultado do BE condiciona ainda mais a possibilidade de chegar a uma maioria absoluta; por outro lado, se António Costa pensava numa alternativa de governo mais ao centro, com o apoio parlamentar do PSD de Rui Rio, com quem pudesse negociar reformas na saúde, leis laborais e segurança social, isso esfumou-se ontem à noite. Rio fica numa posição ainda mais frágil do que a que estava.

Nestas ‘primárias’ para as eleições legislativas de Outubro, os socialistas recolheram os frutos do golpe estratégico que Costa lançou em cima da crise dos professores mas também receberam alguns sinais que desejariam menos. Partindo do princípio que há dinâmicas muito difíceis de inverter a tão pouco tempo de eleições legislativas, o que as europeias de ontem indiciam é que António Costa, por muito que não queira, vai continuar amarrado aos partidos da ‘geringonça’. E o líder do PS deu boa nota disso quando discursou ao fim da noite eleitoral. O xadrez para Outubro está, portanto, muito aberto e é uma equação em que, na perspectiva do PS e de uma eventual ‘geringonça’, pode ainda entrar com muito mais força o PAN, que obteve ontem um resultado extraordinário.

2 – A recompensa de Marisa Matias

O grande resultado do BE, que passa para terceira força política, é, sobretudo, o efeito da boa campanha de Marisa Matias. A eurodeputada não saiu do discurso clássico sobre a importância da Europa na vida dos eleitores, foi suave no estilo de campanha e fugiu, quer na linguagem quer na imagem, de alguns estereótipos mais esquerdistas.

Marisa falou para a esquerda mas também para algumas faixas de eleitorado mais ao centro, explicando a importância de dar força ao BE para dar força a uma certa forma de defender os interesses de Portugal na Europa. Não radicalizou e, sobretudo, não caiu no engodo de polemizar por qualquer pormenor ou dito de campanha. Centrou-se nos problemas comuns das pessoas comuns – emprego, salários, saúde, pensões - , vistos a partir da oposição à perspectiva tecnocrática clássica de Bruxelas, e a aposta foi ganha. Com esta vitória, Marisa reforça ainda mais a possibilidade de vir a ser, um dia, uma forte candidata à sucessão de Catarina Martins.

3 – O triunfo do PAN

É a grande novidade e o vencedor mais expressivo da noite eleitoral. Um sinal claro para os partidos mais clássicos. Mais do que por força de uma liderança carismática, o PAN tem vindo a crescer pela força das causas que abraça. E tem vindo a conquistar uma força cada vez maior junto de faixas do eleitorado tradicionalmente afastadas da política, como os jovens. É a inversão, pelas causas e não pela personalização, do fenómeno que levou Marinho e Pinto a eleger dois eurodeputados nas eleições de 2014.

4 – O naufrágio da direita

A personalização da derrota à direita é clara: Rui Rio e Assunção Cristas sofrem uma expressiva derrota nestas eleições europeias. PSD e CDS receberam um cartão vermelho dos eleitores face às fasquias que colocaram nestas eleições mas, muito provavelmente, por não terem percebido que estavam a entrar num beco sem saída na questão dos professores. Nesse momento, em que António Costa radicalizou e ameaçou demitir-se, não souberam reagir nem comunicar com clareza, ficando associados a uma aventura despesista aos olhos do seu próprio eleitorado.

O PSD teve o seu pior resultado de sempre e falhou todos os objectivos. Falhou os limites mínimos, 28%, que tinha colocado, de modo a ficar acima do resultado de há quatro anos, em que concorreu em conjunto com o CDS. Falhou também, tal como o CDS, o objectivo de eleger mais um eurodeputado. A noite não acabaria sem Santana Lopes – cujo partido Aliança teve um resultado desastroso - , voltar a defender uma geringonça à direita. Um retrato penoso do estado da direita, ter o líder de um partido que recebeu 1,78 por cento dos votos a propor uma coligação.