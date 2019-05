Ever since the election 2014, we at @EuropeElects have recorded voting behaviour in the EU. We will continue to do so. On our live projection page, you can see how the rise of the Greens already started in mid-2017 from a very low level. #EP2019



59% dos alemães foram votar este domingo. Quase mais 11% do que os 48,2% que foram às urnas em 2014.

O partido ao qual o PAN , que elegeu o seu primeiro eurodeputado, Francisco Guerreiro, se vai juntar agrupa maior parte dos partidos ecologistas europeus, incluindo o SNP de Nicolas Strugeon, a primeira-ministra escocesa. A partir destas eleições, os Verdes são a quarta força política do Parlamento Europeu , atrás dos Sociais Democratas, do Partido Popular Europeu e dos Liberais Democratas.Na Alemanha , a União Democrata-Cristã (partido da chanceler Angela Merkel) era o partido mais votado, com 28% dos votos, pela 1h, em Portugal. Já o partido de extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha (AfD), se preparava para um resultado bastante abaixo do conseguido em 2014.Há dois anos, a AfD conseguiu 12,6% dos votos nacionais, mas nestas eleições para o Parlamento Europeu deve ficar-se pelos 10%, ficando atrás do SPD e do GRÜNE-G/, o maior partido ecologista alemão, que deve conseguir 22% dos votos naquele país, sendo um dos grandes vencedores da noite a nível nacional e internacional.Na Grécia o Syriza sofreu uma pesada derrota, com o primeiro-ministro Alexis Tsipras a convocar eleições antecipadas, devido à forte derrota sofrida às mãos da Nova Democracia. As sondagens mostravam que o partido perdia nove pontos percentuais face ao seu adversário direto, a Nova Democracia.O líder da Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis, pediu a Tsipras que se demitisse, por ter perdido o voto popular.Caso não convocasse eleições, Tsipras tinha de abandonar o governo em outubro.A Aurora Dourada, partido de extrema-direita e neofascista grego passou dos 9% para os 4,5%.Na Itália, o ministro do Interior Mateo Salvini confirmou o seu partido anti-migração como uma das forças políticas cimeiras naquele país, sendo o partido mais votado, deixando para trás o Movimento 5 Estrelas, com quem está coligado no governo.O 5 Estrelas terá perdido cerca de um terço da base de apoio comparativamente às legislativas. Esta diferença entre apoio pode ter repercussões ao nível da governação do país.Nas sondagens à boca da urna A Liga tinha entre 26% e 31% dos votos, uma subida na ordem dos 6 pontos percentuais comparativamente às eleições de 2014.Este resultado parece confirmar a crença anti-migração do povo italiano, apesar da oposição a ambos os partidos, o Partido Democrático tenha aumentado relativamente ao resultado de 2018, nas eleições nacionais, apesar de ficar muito atrás dos resultados de 2014, em que conseguiu 40,8% dos votos.

A União Nacional de Marine Le Pen ganhou, pela segunda vez, as eleições europeias em França, deixando para trás o Renascença, de Emmanuel Macron, que ficou em segundo.



A líder da antiga Frente Nacional pediu ao presidente que dissolvesse a Assembleia Nacional, onde Macron tem a maioria do apoio.

Cabe ao Presidente da República tirar as consequências, ao fazer destas eleições um referendo à sua política e até à sua pessoa. Não há outra alternativa além de, no mínimo, dissolver a Assembleia Nacional", disse Le Pen no seu discurso.

Em segundo lugar nas eleições ficou a Coligação Democrata e depois o Movimento Momento com dois. A coligação da esquerda com os verdes conseguiu apenas um assento.

Em Espanha, o PSOE pode conseguir 17 lugares, o PP 10 lugares, o Cidadãos 9, o Podemos fica com 7 e o Vox com 3, um resultado aquém do esperado.



Nas legislativas o Vox, partido de extrema-direita conseguiu 10,3% dos votos, descendo agora, poucas semanas depois, para os 6,5%. Nos Países Baixos, o Nexit foi derrotado



O Partido Trabalhista da Holanda (PvdA), formação encabeçada por Frans Timmermans, venceu com 18,10% dos votos as eleições europeias, segundo projeções divulgadas pelo Parlamento Europeu (PE), que indicam também que os nacionalistas ficam na quarta posição.



O partido de Baudet, reconhecido como o novo rosto da direita populista holandesa, era apontado como um dos potenciais vencedores das europeias na Holanda, um dos países fundadores da União Europeia (UE) e que elege um total de 26 eurodeputados para o Parlamento Europeu.



Defensor de um potencial ‘Nexit’ (a saída da Holanda da UE), Baudet é conhecido por ter um discurso dirigido às elites e por afirmações polémicas sobre a imigração, a igualdade entre homens e mulheres ou as alterações climáticas.



A Esquerda Verde, com 10,50% dos votos, terá conseguido também eleger três eurodeputados.



A Holanda votou na quinta-feira, tendo sido, a par do Reino Unido, um dos primeiros países a votar no calendário das europeias.



Escândalo Ibiza não afeta governo austríaco



Na Áustria, as projeções apontam para uma vitória do ÖVP, partido de centro-direita do chanceler Sebastian Kurz, com 34,5% dos votos. Já o partido de extrema-direita FPÖ perde dois pontos percentuais, caindo para o terceiro lugar.



O partido do governo, o ÖVP não parece ter sido prejudicado pelo "escândalo de Ibiza" que levou à queda do n.º 2 do governo. O escândalo envolvia um vídeo em que se via o vice-chanceler austríaco, Heinz-Christian Strache, a prometer contratos públicos a uma mulher que fazia passar-se por neta de um oligarca russo.



Na Bulgária, o partido de centro GERB deve vencer as eleições co 33% dos votos, com o BSP (afeto à bancada socialista europeia) a conseguir 23%.

Os nacionalistas do VMRO devem ficar-se pelos 6,8, sem conseguirem eleger qualquer eurodeputado.

O Fine Gael, partido conservador que forma governo na Irlanda, vence as europeias com 29% dos votos, elegendo quatro eurodeputados, segundo projeções divulgadas pelo Parlamento Europeu. O partido ecologista Partido Verde fica em segundo lugar, com 15%, ao lado do Fianna Fail. A Irlanda votou nas europeias na sexta-feira.

Na Roménia, as sondagens à boca das urnas mostram que deve haver um empate entre as duas principais forças políticas, de centro-direita e centro-esquerda.



Na Suécia, o partido de extrema-direita Democratas Suecos deve conseguir o dobro do resultado das eleições de 2014, com 16% dos votos, ficando em segundo lugar, atrás dos sociais-democratas, o partido no poder. O partido de centro-direita Moderados deve ter 17% dos votos.

No Reino Unido, Nigel Farage conseguiu vencer as suas segundas eleições Europeias consecutivas, apesar de ser o partido que mais contribuiu para a saída do Reino Unido. Em 2014, o UKIP de Farage venceu com quase 27% dos votos. Desta vez, o recém-criado Partido do Brexit chega aos 31,6%, um aumento de quatro pontos percentuais.As sondagens mostravam que os eleitores tinham castigados os partidos pró-europa nas primeiras eleições desde o referendo do Brexit.A maior derrota pertence ao partido de Theresa May, que sofre uma derrota de cerca de 10 pontos percentuais, passando para os 12,4%. A confirmar-se, pode ser o pior resultado de sempre da História do partido.No entanto, os partidos que advogam manter-se na União Europeia continuam a ser os mais votados, se coligados, mostram as projeções.Na Hungria, bastião do movimento europeu anti-migratório, o partido de Viktor Orbán, o Fidesz conseguiu 52% dos votos. Dos 21 deputados eleitos, 13 são deste partido, na Hungria.Katalin Cseh, do MM, disse ao POLiTICO, citada pelo Expresso, que "gostaria de ver os deputados ultrapassar as linhas partidárias e trabalhar em conjunto para contrariar o Fidesz de Orbán".Na Dinamarca, o Partido Popular perdeu metade dos eurodeputados, uma queda acompanhada pela extrema-direita. A vitória pertence aos socialistas. O Movimento Popular Contra a União Europeia pode ter o seu pior resultado de sempre, 3,7%, perdendo o único deputado que tinha no Parlamento Europeu.