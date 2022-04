25 de Abril: Uma Avenida dividida pela guerra

O PCP não está só isolado no Parlamento, mas também nas ruas. Com a guerra da Ucrânia no desfile de Abril, PS, BE e IL condenaram a Rússia. Quem diria que o líder comunista Jerónimo de Sousa poderia ser vaiado num desfile do 25 de Abril?