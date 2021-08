Ritinha. A ilustre desconhecida mulher de Marcelo

Criada no seio da elite do Estado Novo, herdeira de uma fortuna milionária, académica brilhante, profissional dedicada, figura discreta. Este é o retrato da mulher que vive há décadas uma história de amor com Marcelo Rebelo de Sousa, mas que não quis ser primeira-dama.

Na casa onde Rita cresceu, quando havia visitas, as criadas apareciam fardadas de crista e eram postos na mesa os talheres de prata. O almirante Américo Tomás era amigo dos pais e uma das figuras que por vezes aparecia para almoçar na moradia no Estoril. Era um requinte discreto, próprio de uma das famílias conservadoras da elite de Cascais. Do lado Amaral Cabral, do pai, Rita herdou os pergaminhos de uma aristocracia rural. Do lado da mãe, Lagos da Beira, uma enorme fortuna.

Em plena guerra mundial, a família da mãe de Rita Amaral Cabral enriqueceu à conta do volfrâmio encontrado num dos seus terrenos. À luz dos padrões da elite do Estoril, eram “novos-ricos”. A fortuna feita à custa do minério tão procurado na Segunda Guerra Mundial foi investida na Companhia dos Algodões em sociedade com a família Espírito Santo, num monopólio que gozava da proteção do Estado Novo e que garantia que todo o algodão moçambicano tinha de ser vendido à empresa das duas famílias.





“Tinham uma obscenidade de dinheiro”, diz um amigo da família Amaral Cabral. Além da ligação aos Espírito Santo, a família de Rita haveria de se ligar também aos poderosos Mello. Dois dos irmãos mais novos casaram-se com as filhas de José de Mello. A outra irmã foi, durante mais de duas décadas, casada com o empresário aristocrata Miguel Pais do Amaral.