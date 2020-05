O padre exorcista de Salazar

"Salazar recebera há dias, das mãos do padre Gregório Verdonck, a extrema unção, estando ainda consciente." A passagem, do Diário de Notícias de 28 de julho de 1970, o dia seguinte à morte do ditador. A honra dada ao padre holandês naquele dia ilustra bem a dimensão que adquirira desde que em janeiro de 1939 chegara a Lisboa. O faco do seu apelido estar mal escrito (é Verdonk) talvez ilustre também a sua dimensão discreta.

Já em 1968, acontecera praticamente o mesmo. "Ontem, como na véspera, frei Gregório Woerdon, da Ordem Beneditina, esteve em contato direto com o ilustre enfermo", escrevia O Século a 29 de setembro. Mais uma vez, o apelido do padre está incorreto, e nem era beneditino, mas a ligação a Salazar esta lá, uma vez que o "ilustre enfermo" era o governante, que em agosto tinha caído de uma cadeira e em setembro teve de ser operado ao cérebro.

Os dois recortes são recuperados por Inês Leitão, produtora, guionista e dramaturga, que conta em O último exorcista de Lisboa a história de Johannes Verdonk, missionário holandês que passou quarenta anos em Portugal e que nos anos 50 e 60 adquiriu a fama de milagreiro e exorcista. Inês Leitão leu os seus dois diários e falou com "um padre que conhecia a relação dos dois [com Salazar] bem. A família na Holanda contou-me o episódio da morte de Salazar por email", diz à SÁBADO.