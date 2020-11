ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de novembro de 2020.

23 de dezembro de 1942. Com o filho mais velho Diogo Manuel, de 25 anos, licenciado em engenharia civil há mais de dois anos e no desemprego, Blandina Pacheco de Amorim procurou ajuda junto de um poderoso velho amigo da família: António Oliveira Salazar, chefe do governo ditatorial do Estado Novo. "Posso garantir a vossa excelência que é um bom rapaz, muito trabalhador e cumpridor das suas obrigações", salientou, numa carta onde disponibilizou o filho para uma "vaga nos caminhos de ferro da Figueira", distrito de Coimbra, onde viviam. "Não tenho preferência, senhor presidente, para este lugar em especial. Por esse, ou por qualquer outro que vossa excelência melhor entenda, lhe ficaria muitíssimo grata. A minha preferência seria vê-lo em Coimbra ou proximidades."Antes de se despedir "grata e reconhecida" a Salazar, Blandina apelou à condição de mãe – "não há obstáculos para um coração de mãe quando se trata de um filho" –, e à velha amizade que os unia. "Se me dirijo hoje a vossa excelência é para ter a certeza de encontrar no senhor doutor o amigo que sempre foi para nós, lembrando-me das boas relações que tínhamos em Coimbra e a amizade que tivemos sempre de vossa excelência." Essa amizade está retratada em dezenas de cartas enviadas entre 1929 e 1965 por Diogo Pacheco de Amorim, avô homónimo do vice-presidente do Chega, consultadas pelano Arquivo Oliveira Salazar, onde se incluí esta missiva. Ao saber do pedido feito "ao seu velho amigo", como sempre o tratava, o patriarca da família terá ficado "furioso" pela esposa ter enviado, à sua revelia, aquela missiva ao líder do Estado Novo. "Ficou sem lhe falar durante dois ou três meses. O meu avô metia cunhas para toda a gente menos para a família – e a minha avó sabia disso", garante à SÁBADO o neto dirigente do Chega, que viria a nascer seis anos depois daquele arrufo.