Salazar pegou com "muita força em ambas as mãos" de Virgínia Theotónio Pereira. O ditador estava ainda internado na Cruz Vermelha, depois do acidente que, em 1968, o arrancou da liderança do País. "Não havia esperança que o Pedro pudesse..."? A resposta não o sossegou: Pedro, o antigo diplomata em Washington, Londres, Rio de Janeiro e seu ministra da Presidência, estava cada vez mais debilitado pelo Parkinson. "Não pode contar com ele!"O episódio foi resgatado em O Último Delfim de Salazar, de Fernando Martins e agora editado pela D. Quixote. E pode ter tantas leituras quanto as atividades ao serviço do Estado novo deste "nice boy". Uma hipótese: "o acamado presidente do conselho queria saber se Theotónio Pereira o poderia substituir? Talvez.