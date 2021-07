Sindicato afirma que além do milhão de portugueses sem médico de família, há três milhões prejudicados por os seus médicos de família estarem no combate à covid-19.

Mais de um milhão de portugueses não têm médico de família, revelam os dados Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde (SNS) citados pelo jornal Público. A ministra da Saúde justifica estes valores com as aposentações de especialistas em medicina geral e familiar e promete contratações para colmatar as falhas. Mas o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) diz que Marta Temido tem "um problema gravíssimo de negação" e que não se apercebe da dimensão do problema.

No primeiro ano da pandemia, entre março de 2020 e fevereiro deste ano, fizeram-se menos 13,4 milhões de contactos presenciais médicos e de enfermagem nos centros de saúde. E a redução de profissionais disponíveis para estes atos esteve na origem da quebra.

Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, diz que "um dos grandes problemas é que a Ministra da Saúde tem um problema gravíssimo de negação da realidade". O antigo candidato autárquico pelo PSD refere que não é apenas o milhão de portugueses sem médico de família que é o problema, mas sim "os milhões de portugueses que viram e veem os seus atos médicos adiados".