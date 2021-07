Testes à Covid-19 na restauração: "Agora viro enfermeiro?"

Proprietários e chefs estão mergulhados em dúvidas: quem faz testes à entrada? Como podem ser faturados pelos restaurantes? A um dia de entrar em vigor a regra do teste negativo ou certificado digital para entrar em restaurantes, ninguém está certo de que as medidas sejam positivas para a restauração.

Tal como em fins-de-semana anteriores, as medidas chegaram em cima da hora. A partir deste sábado, para fazer uma refeição no interior de um restaurante é preciso apresentar o certificado digital com a vacinação completa ou um teste negativo. A regra aplica-se de sexta (a partir das 19h) a domingo, nos concelhos de risco elevado e muito elevado. Em troca, a restauração pode abrir até às 22h30, mas para chefs e donos de restaurantes ainda pressistem as dúvidas como estas leis vão converter-se em prática.