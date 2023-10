Empresa portuguesa de propagandista chinês recebeu fundos comunitários

Empresa de um agente do regime chinês junto da diáspora recebeu fundos comunitários da Economia e organizou reunião com autarquia comunista do Seixal.

O Presidente da China, Xi Jinping, tem olhos espalhados por Portugal. Como a SÁBADO noticiou na última edição, foram identificados em território nacional vários elementos do Departamento de Trabalho da Frente Unida (United Front Work Department, UFWD em inglês), entidade do regime chinês cujo objetivo é reunir informações e influenciar a diáspora – e alguns destes cidadãos chineses até o fazem em proximidade com a elite política portuguesa e recorrendo a dinheiros públicos. Um deles será o empresário Liang Zhan, dono da Ibéria Universal, empresa de jornais de propaganda para a comunidade chinesa em Portugal e no Brasil.