12 de agosto de 2025 às 23:00

Como é que está o mundo?

O mais prudente e capaz é Xi, Putin tem como grande vantagem na sua crueldade, a sua capacidade de manipular o terceiro, Trump.

Mal, muito mal. Dois ditadores e um proto-ditador mandam na maioria da humanidade. Dois são muito espertos e hábeis: Putin e Xi, o outro é um narcisista patológico, e não é muito provido de inteligência. Todos tem capacidade de fazer estragos, o mais prudente e capaz é Xi, Putin tem como grande vantagem na sua crueldade, a sua capacidade de manipular o terceiro, Trump.

