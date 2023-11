Bebé portuguesa já deixou Faixa de Gaza em segurança

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Menor estava autorizada a sair, juntamente com os familiares, que morreram na quarta-feira, num bombardeamento no sul da Faixa de Gaza.

Uma bebé de nacionalidade portuguesa foi retirada de Gaza em segurança, a última do grupo de cidadãos sinalizados por Portugal para saírem deste território, adiantou esta terça-feira à Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.







Esta menor estava autorizada a sair, juntamente com os familiares que morreram na quarta-feira num bombardeamento no sul da Faixa de Gaza, na sequência do conflito entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas neste enclave.Uma outra cidadã portuguesa que estava incluída no grupo prioritário optou por ficar em Gaza, referiu a fonte oficial da diplomacia portuguesa.