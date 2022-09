Furacão Danielle não passa pelos Açores mas deve provocar chuva e vento

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O furacão Danielle não vai atravessar os Açores e deve perder as características tropicais, mas um sistema frontal associado pode provocar no arquipélago chuva e vento com rajadas na sexta-feira e no sábado, foi hoje divulgado.







À população em geral é aconselhado que as pessoas permaneçam em casa, em segurança, não se expondo desnecessariamente ao risco.

Em comunicado, o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explica estar previsto que, "nas próximas 72 horas", o furacão "perca as características tropicais, tornando-se numa depressão extratropical com um sistema frontal associado".A passagem deste sistema frontal nos Açores, na sexta-feira e no sábado, deve "provocar alguma precipitação e vento com rajadas até 60 quilómetros por hora", acrescenta.De acordo com o IPMA, hoje, às 15:00, o furacão Danielle, de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson, "encontrava-se a 1.475 quilómetros a oés-noroeste (WNW) dos Açores"."O furacão Danielle irá deslocar-se lentamente para nor-nordeste (NNE), não atravessando o Arquipélago dos Açores", conclui o IPMA.No domingo, o IPMA informou que o ciclone tropical Danielle se intensificou, tornando-se novamente num furacão de categoria 1, mas "um pouco mais distante do arquipélago".A escala de Saffir-Simpson é utilizada como medida da intensidade de um furacão e varia de 1 a 5, sendo 5 o mais intenso.