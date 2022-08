O deputado chegou a um consenso com o presidente do partido. Tinha ameaçado desvincular-se do Chega se não fossem encetadas negociações.

Mithá Ribeiro mantém-se no Chega e volta a liderar gabinete de estudos do partido

Gabriel Mithá Ribeiro e André Ventura fizeram as pazes e o deputado vai manter-se como parlamentar do Chega. Depois de se ter demitido da vice-presidência do partido na sequência de ter sido afastado da liderança do gabinete de estudos partidário, Mithá Ribeiro anunciou ter sido alcançada uma "convergência" total com Ventura.