Operação de buscas a Joe Berardo esteve em risco de cair

A mega-operação de buscas levada a cabo na passada terça-feira e que culminou com a detenção de Joe Berardo e do advogado André Luíz Gomes esteve em risco de ser cancelada. Tudo porque uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que vinha praticando atos no processo (como a audição e validação de escutas telefónicas a Joe Berardo e aos filhos, Renato e Cláudia), à última hora declarou-se incompetente para emitir mandados de busca da sua competência, domiciliários, a instituições bancárias e escritórios de advogados.



Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, só na passada sexta-feira, 25 de junho, é que o processo chegou às mãos do juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que aceitou a competência deste tribunal para praticar os atos pedidos pelo Ministério Público. Com a Polícia Judiciária (PJ) já mobilizada para uma grande operação, o juiz e a procuradora Inês Bonina tiveram que, em quatro dias, rever o processo, identificar os alvos e emitir os mandados de busca e detenção já com uma descrição sumária dos factos em causa, assim como coordenar com a Unidade Nacional Contra a Corrupção da PJ e Autoridade Tributária a distribuição dos meios e toda a parte logística da operação.



Se esta fosse cancelada, como explicou à SÁBADO fonte judicial, seria muito difícil nos próximos meses voltar a colocá-la no terreno, tendo em conta o período de férias de inspetores da PJ e a AT, que ao todo colocaram 165 elementos no terreno para varrer quase 50 buscas, entre domiciliárias e não domiciliárias.