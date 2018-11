O furto de material militar dos paióis de Tancos foi divulgado pelo Exército em 29 de Junho de 2017. Três meses e meio depois, em 18 de outubro, a Polícia Judiciária Militar (PJM) anunciou a recuperação da maior parte do material de guerra, numa operação que está a ser investigada judicialmente, havendo nove arguidos.



Depois da desactivação dos paióis nacionais de Tancos, determinada pelo anterior CEME, Rovisco Duarte, o material de guerra do Exército foi transferido para os paióis do ramo localizados em Santa Margarida e da Marinha (Marco do Grilo).



Quanto à auditoria à Polícia Judiciária Militar determinada pelo seu antecessor, Azeredo Lopes, o novo ministro disse que não tem "um prazo imediato" para conclusão, sublinhando que "o importante é que os trabalhos sejam bem feitos".



Sobre a auditoria à PJM, o ministro da Defesa Nacional já tinha afirmado que esperava os resultados até ao final do ano.





O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, afirmou esta sexta-feira que está a verificar com os três ramos das Forças Armadas os aperfeiçoamentos e melhorias feitas visando o reforço da segurança, na sequência do furto de Tancos."Estamos a fazer os trabalhos necessários nos três ramos e no devido momento daremos a conhecer à comunicação social as melhorias que foram feitas, as respostas necessárias àquilo que se passou", afirmou João Gomes Cravinho, que tomou posse do cargo no dia 15 de Outubro.Questionado sobre se a avaliação se centra no reforço da segurança das instalações, na sequência do furto de Tancos, João Gomes Cravinho precisou que o trabalho em curso com os ramos visa a "verificação de todos os procedimentos e ao aperfeiçoamento no caso em que é necessário esse aperfeiçoamento".