Apesar de ter diminuído o valor da indemnização antes, o Supremo Tribunal Administrativo proferiu uma nova decisão e aumentou para 173 mil euros a compensação da queixosa.

O Supremo Tribunal Administrativo voltou atrás na primeira decisão e atribuiu à mulher a quem disseram que o sexo depois dos 50 anos não é importante e que ficou com incapacidade sexual devido a uma cirurgia em 1955, uma nova indemnização de 173 mil euros, em vez dos 111 mil euros a que a Maternidade Alfredo da Costa foi condenada a pagar inicialmente por negligência médica, avança o jornal Público.

O caso remota a 1995, quando a queixosa foi operada a um problema ginecológico trivial e acabou com uma incapacidade permanente de 73% por lesões parciais no nervo pudendo, que a impede de voltar a ter relações sexuais sem dor. A decisão da primeira instância, que reconheceu que a portuguesa de 50 anos e casada "pode ter relações sexuais, mas com muita dificuldade", determinou que a maternidade lhe pagasse um ressarcimento de 172 mil euros para compensar o facto de ter ficado com incontinência urinária e fecal.

A sentença levou a unidade de saúde a recorrer da decisão e o caso chegou ao Supremo Tribunal Administrativo (STA), onde um coletivo de juízes com idades entre os 56 e 64 anos concluiu que, tendo em conta que a doente "já tinha 50 anos e dois filhos" e que por isso tinha chegado a uma "idade em que a sexualidade não tem a importância que assume em idades mais jovens, importância essa que vai diminuindo à medida que a idade avança", a indemnização deveria ser baixada para 11 mil euros, menos 61 mil euros do que a primeira condenação. O acórdão causou polémica em Portugal.

Em julho de 2017, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou Portugal a ter de pagar uma multa de 5710 euros, 3250 dos quais por danos morais à vítima, depois da decisão do STA. A decisão do tribunal português provou, segundo o coletivo de juízes de Estrasburgo, que o preconceito ainda vigora no sistema judicial português e condenou o Estado à multa por a sentença ser baseada nos estereótipos de género ligados ao papel subalterno da mulher e à sua função procriadora.

"A igualdade de género ainda é um objetivo a atingir, e uma das formas de o fazer é abordando as causas profundas da desigualdade gerada pelos estereótipos", escreveu um dos juízes na condenação que acusa Portugal de violar duas normas da Convenção Europeia dos Direitos Humanos: a que proíbe a discriminação em função do género, raça, cor, língua, religião, etc, e a que determina que qualquer pessoa tem direito ao respeito pela sua vida privada e familiar.

A nova decisão do STA ressarce a queixosa que ficou com problemas a nível sexual com um novo montante.