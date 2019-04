O que é um parvo? Etimologicamente, "significa ‘pequeno’ (do latim ´parvum’). Na "linguagem vicentina quinhentista assumiu o sentido vulgar de ‘bobo’, ou seja, o comediante ao serviço da corte e da nobreza, e, nos dias de hoje, o de ‘tolo’ ou ‘pequeno de espírito’. Ora, não obstante tal multiplicidade de significados, uma expressão corriqueira como ‘o indivíduo "x" ou é parvo ou parece’, se proferida nos dias de hoje num contexto reactivo a uma qualquer expressão infeliz do visado, não significará jamais que o declarante pretenda significar que o mesmo é pequeno de estatura ou um histrião ao serviço do poder".

Este é um dos pontos do contundente recurso dos procuradores José Niza e Susana Figueiredo contra a decisão do tribunal de primeira instância, que absolveu 16 arguidos do caso dos "Vistos Gold", entre os quais estava o antigo ministro da Administração Interna, Miguel Macedo. Nas mais de 600 páginas, os magistrados do Ministério Público sustentam que o coletivo de juízes incorreu em vários erros de apreciação da prova e que, por isso, grande parte do julgamento deve ser repetido ou os arguidos condenados pelos crimes de que foram ilibados.

Um dos casos mais flagrantes do tal "erro de apreciação", que levou o MP a invocar o argumento da etimologia da palavra "parvo", prende-se com a análise que o coletivo de juízes fez de um contrato entre uma empresa de Paulo Lalanda de Castro e outra de Jaime Couto Alves, amigo de Miguel Macedo. "Na perspetiva da acusação/pronúncia o contrato celebrado entre as arguidas "ILS – INTELLIGENT LIFE SOLUTIONS – Produtos e Soluções na Área da Saúde, Lda." e "JAG – Consultoria e Gestão, Lda." apresentava contornos obscuros. Tais como as obrigações da arguida "JAG – Consultoria e Gestão, Lda." respeitantes ao pagamento de "consultores, advisors internacionais e facilitadores" e a atividade de facilitação na obtenção de vistos", referiu o acórdão, numa alusão ao tal acordo celebrado entre os dois para a obtenção de vistos de entrada em Portugal para cidadãos líbios.

Porém, o tribunal desconsiderou a atividade de "facilitação" imputada a Jaime Couto Alves pela ligação deste ao então ministro Miguel Macedo. Começando por afirmar que as "palavras facilitação e facilitadores podem emanar uma conotação negativa". Até "de acordo com o dicionário Priberam, o facilitador é aquele que facilita. E se esta palavra é empregue em atividades de administração pública o seu significado pode torna-se nebuloso".

Só que a Internet acabou por resolver o problema dos juízes das Varas Criminais Francisco Henriques, Rui Coelho e Alexandra Veiga: "No entanto, uma pesquisa em fontes abertas revela que existe uma Associação Internacional de Facilitadores". E, segundo a definição desta tal associação, "como sinónimo do facilitador é utilizado o substantivo dinamizador. Assim sendo, sem qualquer outro enquadramento nada de nebuloso ou desviante poderá ser extraído da utilização destes substantivos no enquadramento contratual", considerou o coletivo de juízes.

Respondeu o Ministério Público: "O Tribunal tratou, erroneamente, a expressão «facilitação» como se de uma substância pura se tratasse, manipulando-a com pinças e analisando-a, mal, num contexto lógico esterilizado, como se operasse uma experiência laboratorial semântica, sem qualquer consideração pelo contexto concreto em que tal expressão foi proferida atentos os restantes elementos de prova disponíveis nos autos e os factos dados como provados".

O próprio comportamento dos juízes durante o julgamento - que começou a 13 de fevereiro de 2017, terminando em março do ano passado - levou, segundo o recurso a que a SÁBADO teve acesso, os procuradores a acusar o coletivo de dar alguma proteção aos arguidos, dizendo terem existido várias intervenções dos juízes - como quando Miguel Macedo prestou declarações - que "deixavam adivinhar a qualquer observador a decisão final que viria a ser proferida". Isto é, a absolvição.

Os procuradores recordaram no recurso o episódio da audição de uma testemunha, João Custódio, motorista de António Figueiredo, ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado, acusado de vários crimes de corrupção, em que foi perguntado se Figueiredo alguma vez tinha comentado saber que estava a ser escutado pela Polícia Judiciária. De imediato, referem os procuradores, o presidente do coletivo, o juiz Francisco Henriques, interrompeu a inquirição, referindo que as escutas "podem ter tido interesse" para a investigação, mas que em julgamento "não interessam nada", classificando-as como "histórias da carochinha".

O recurso do Ministério Público acrescenta ainda que a tal proteção dada pelos juízes verificou-se ainda quando Miguel Macedo estava a prestar declarações e o procurador o questionou sobre a "Bragaparques", empresa de Domingos Névoa. "Adiante, não admito a pergunta. Não tem nada a ver com o processo", interrompeu o presidente do coletivo, Francisco Henriques. Só depois de alertado que, de facto, o tema constava do despacho de pronúncia, é que a sessão prosseguiu. Curiosamente, o coletivo formado por Francisco Henriques, Rui Coelho e Alexandra Veiga foi o mesmo que, em 2014, absolveu o ex-presidente da Câmara de Lisboa Carmona Rodrigues e os ex-vereadores Fontão de Carvalho e Eduarda Napoleão, acusados de prevaricação de titular de cargo político por terem favorecido a empresa de Domingos Névoa.

Outra das críticas feitas no recurso diz respeito ao facto de, mesmo depois das alegações finais e do encerramento da audiência de julgamento, os juízes terem permitido que alguns arguidos, como Miguel Macedo, apresentassem alegações escritas complementares que foram juntas ao processo. O que, segundo o MP, "veio introduzir em momento processual impróprio uma solução ilegal".

E concluíram os procuradores: "Quase só faltou o Juiz Presidente convidar os intervenientes processuais a apresentarem por escrito e em word um projeto de decisão final, aliás, solução que até nos parece discutível e, eventualmente, a acolher numa perspetiva de direito a constituir futuramente".

Miguel Macedo estava acusado de quatro crimes, entre eles três de prevaricação de titular de cargo político e um crime de tráfico de influências. O tribunal considerou que não ficou provado que Miguel Macedo tenha cometido esses crimes.

Manuel Jarmela Palos, antigo diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, estava acusado de três crimes: um de corrupção e dois de prevaricação. O tribunal considerou não cometeu qualquer dos crimes, com o juiz a referir que "o tribunal não teve quaisquer dúvidas" de que tudo foi feito dentro dos procedimentos normais do SEF. Jarmela Palos chegou a estar em prisão preventiva.

Das 47 acusações de crimes que pendiam sobre os 21 arguidos, apenas sete crimes foram punidos pelo tribunal. O entendimento foi diferente no que toca a António Figueiredo, presidente do Instituto de Registos e Notariado à data dos factos e considerado pelo Ministério Público como o cabecilha do esquema de viciação de concursos da Administração Pública e de agilização da atribuição dos vistos gold. O tribunal deu como provados quatro dos 12 crimes de que estava indiciado: um de corrupção ativa, um de corrupção passiva, um de peculato e outro de tráfico de influências. António Figueiredo foi assim condenado a quatro anos e sete meses de prisão, com pena suspensa por igual período e proibido de exercer funções públicas durante três anos.

A antiga secretária-geral do Ministério da Justiça Maria Antónia Anes viu provados dois crimes de corrupção na viciação de concursos da Administração Pública e foi condenada a quatro anos e quatro meses de prisão, também com pena suspensa, por co-autoria destes crimes com António Figueiredo. Foi também condenada à proibição de exercer funções públicas durante três anos, que terá em conta o tempo já cumprido.