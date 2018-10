No dia 15 de Outubro de 2017, dois meses depois do brutal incêndio florestal de Pedrógão Grande, chegou o pior dia do ano. Durante a madrugada, deflagraram cerca de 500 focos de incêndio que lavraram em sete concelhos da região Norte e em 32 na região centro. Talvez o exemplo de Pedrógão tenha impedido que tantas pessoas morressem, mas não poupou a vida a 50 pessoas. Arderam vários milhares de casas, 430 empresas foram afectadas e quase cinco mil postos de trabalho foram postos em risco.

Um ano depois, 650 nunca recuperaram os empregos, menos de 300 casas foram reconstruídas e vítimas falam em "frustração" e "desânimo".

O Governo apresentou em Novembro a linha Repor – que com 100 milhões de euros pretendia apoiar a reposição da capacidade produtiva nas 470 empresas atingidas pelos incêndios. No entanto, um ano depois, nem todas as empresas à linha de financiamento, deixando 650 pessoas desempregadas, segundo informações prestadas ao Público pelo Ministério do Planeamento e Infra-estruturas.

Já a Segurança Social (SS) anunciou este domingo ter concedido um conjunto de apoios às populações afectadas que ascende a 152 mil euros destinados a 292 famílias. Em comunicado, a SS fez um balanço da actuação do organismo nos apoios concedidos a famílias com carência económica, conjuntural ou não, para apoiar nas despesas mais urgentes, como produtos médicos, rendas de casa, pagamento de facturas de luz, gás e água. Neste capítulo foram apoiadas 292 famílias, num total de 724 beneficiários.

A Segurança Social revela também que deferiu 632 processos de regime excepcional e temporário de isenção, total ou parcial, do pagamento de contribuições, correspondendo a 4,9 milhões de euros em isenções. Foram beneficiários destes apoios 4.520 trabalhadores.



Quanto aos apoios concedidos na área do emprego, foram atribuídos incentivos financeiros extraordinários à entidade empregadora para a manutenção dos postos de trabalho, tendo o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) apoiado cerca de 1.800 postos de trabalho, num valor total já pago de cerca de 7,7 milhões de euros.



Centenas continuam sem casa

Depois dos donativos que a tragédia de Pedrógão Grande arrecadou, o mesmo não se repetiu nos incêndios de Outubro – nos quais foi o sector público a assegurar a reconstrução das casas, através do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente do Orçamento do Estado para 2018. Um ano após a tragédia, cerca 288 habitações permanentes foram reconstruídas nas regiões Norte e Centro, de acordo com um balanço do Governo na noite de domingo.

Relativamente ao balanço anterior, de Setembro, mais 97 habitações foram reconstruídas, segundo uma nota do Ministério do Planeamento e Infra-estruturas.

As vítimas dos fogos, 365 dias após a tragédia, falam em frustração e desânimo. "Existe muita gente que não foi apoiada na agricultura e na habitação ou tendo sido apoiadas nas habitações, ainda estão à espera ou os valores de contratação são muito superiores ao que está a ser realizado no terreno, com situações de obras com materiais em segunda mão", disse no domingo à Lusa Nuno Pereira, porta-voz do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM).

Segundo o responsável, muitas pessoas continuam a aguardar que as suas habitações sejam reconstruídas. "Nota-se uma frustração pela demora na reposição. O desânimo é muito grande. Apenas as recordações dos voluntários lhes trazem algum alento. Quando se fala de apoios é desânimo, descrédito e mentira e algumas perguntas de onde é que está o dinheiro anunciado pelo Governo", explicou.