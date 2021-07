Toda a investigação que levou à queda da família Berardo

No domingo passado, 4 de julho, quando Joe Berardo completou 77 anos, o ambiente entre os mais próximos não era propriamente de festa. E o motivo não passava apenas pelos seus problemas recentes com a justiça. No dia em que o empresário foi detido, terça-feira, 29 de junho, já todo o clã sabia que a mulher do empresário ia ser operada.



Enquanto Berardo esperava para ser interrogado no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), onde acabaria por recusar prestar declarações, Caroline estava internada para uma cirurgia programada – no dia de anos do marido não tinha ainda regressado à casa da Av. Infante Santo, em Lisboa. É verdade que não se esperava que Berardo celebrasse com um salto de paraquedas, como os filhos o convenceram a fazer aos 60 anos, ou que levasse os amigos para uma luxuosa mansão de oito quartos em Miami, umas férias com quase 20 anos. A idade é outra, os tempos também.



À medida que José se fez Joe, as excentricidades aumentaram e o colecionador transformou-se numa personagem difícil de definir e sempre em aventuras. Que é capaz de contratar uma pianista para, de manhã, despertar os amigos a quem pagou uma semana de férias fora do País. E que numa das muitas festas das vindimas da Bacalhôa – todas com centenas de convidados – pôs um drone a entregar uma taça ao som do tema principal da saga Star Wars.