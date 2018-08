Capa n.º 745

Margarida, Francisco e Pedro estavam juntos no dia em que a Faculdade de Direito de Lisboa foi fechada a cadeado em protesto contra as mudanças nas regras da atribuição de bolsas impostas pelo ministro Mariano Gago. Eram três amigos e dirigentes associativos do mesmo lado de uma luta estudantil que também mobilizava Ivan, que era então presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Neste grupo de universitários estavam aqueles que são hoje os protagonistas sub-30 da política nacional. E que, apesar de todas as diferenças, continuam amigos.Quase 10 anos depois, Margarida Balseiro Lopes é líder da JSD, Francisco Rodrigues dos Santos lidera a Juventude Popular, Pedro Costa é autarca numa junta de freguesia do PS e Ivan Gonçalves é o secretário-geral da JS. Todos estão na política para ficar e Margarida e Ivan até já são deputados, pelo que não é difícil adivinhar que se continuem a cruzar na vida partidária, sempre em lados diferentes da barricada ideológica. Mas todos asseguram que as diferenças não impedem a amizade.São muitas as histórias que unem estes três jovens que estão para ficar na política.Leia todo o artigo na edição n.º 745, de 9 de Agosto de 2018.